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Книги в школьной библиотеки одной из Узбекских школ

В школах Узбекистана вводят историю религий

Русская гуманитарная миссия
Общество
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Уроки будут проводить для учащихся 9-11-х классов один раз в неделю, новый предмет появится в расписании уже в этом учебном году.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. С нового учебного года в школах Узбекистана начнут преподавать предмет "История мировых религий", сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Уроки будут проводить для учащихся 9-11-х классов один раз в неделю.

"Во всех школах Узбекистана с нового учебного года будет введен новый предмет "История мировых религий". Данное решение утверждено приказом министра народного образования Республики Узбекистан № 191 от 27 июля 2018 года "Об утверждении базовой учебной программы для 1-11-х классов общеобразовательных школ на 2018-2019 год", - уточняется в сообщении.

С 2009 года в Узбекистане было девятилетнее общее среднее образование. С этого года по поручению президента Шавката Мирзиёева восстановили 11-летнее.

Теги:
Ислам, Религия, школа



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