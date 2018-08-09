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Российские артиллеристы вышли в финал Армейских игр

Судья АрМИ-2018 назвал команду Узбекистана открытием конкурса артиллеристов

Общество
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (40)
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Победителями конкурса артиллеристов стали военные из Казахстана, на втором месте - коллективы из Узбекистана и Беларуси, третью позицию разделили россияне и азербайджанцы.

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Команда из Узбекистана стала главным открытием конкурса Армейских международных игр "Мастера артиллерийского огня", заявил главный судья состязаний генерал-майор Лут Альчекенов.

"Узбекистанские минометные расчеты, впервые принимавшие участие в состязаниях, в одиночных заездах и полуфинальной эстафете выглядели темной лошадкой. В финале ребята смогли сделать качественный скачок, поразили мишени с первой мины и довольно быстро прошли трассу, что позволило им уверенно занять второе место. Конечно, не обошлось без доли везения", - заявил Альчекенов.

Он добавил, что пришлось дисквалифицировать команду Таджикистана.

"Командой-неудачником, на мой взгляд, стал коллектив из Республики Таджикистан. К моему глубокому сожалению, я был вынужден дисквалифицировать таджикистанские минометные расчеты за нарушение мер безопасности при проведении полуфинальной эстафеты", - уточнил он.

Военнослужащие ВС Узбекистана во время конкурса Мастера артиллерийского огня на АрМи - 2018
Министерство обороны РФ
Капитан узбекистанской команды рассказал секрет победы в конкурсе на АрМИ
Победителями конкурса артиллеристов стали военные из Казахстана, на втором месте - коллективы из Узбекистана и Беларуси, третью позицию разделили россияне и азербайджанцы.

Церемония закрытия IV Армейских международных игр проходит 9 августа на полигоне Гвардейский в Казахстане.

В этом году Казахстан провел три конкурса АрМИ-2018: состязания минометных расчетов "Мастера артиллерийского огня", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соколиная охота" и военных связистов "Уверенный прием". Участниками стали команды из 12 стран: Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.

Четвертые Армейские международные игры проводятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран. Церемония награждения победителей пройдет в четверг в Казахстане.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (40)



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