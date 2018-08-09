19:10 09 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Подача документов в вузы

На заочные отделения вузов подали заявления 135,3 тысячи абитуриентов

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
Получить короткую ссылку
100 0 0

Всего для подготовки бакалавров на заочных отделениях вузов на 2018/2019 учебный год выделено 14 050 квот.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. На заочные отделения 52 высших образовательных учреждений Узбекистана подали заявления 135 280 абитуриентов, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Всего для подготовки бакалавров на заочных отделениях вузов на 2018/2019 учебный год выделено 14 050 квот. Таким образом, конкурс в среднем по республике составил 10 человек на место. 

Денежные купюры Узбекистана
© Flickr / Aleksandr Zykov
Стало известно, сколько заплатят суперконтрактники в узбекских вузах
Лидирует по количеству заявления Андижанский государственный университет – в нем хотели бы заочно учиться 8181 человек. Самаркандский государственный университет получил заявления от 7776 человек, Каршинский государственный университет – 7725 человек.

Самый большой конкурс среди абитуриентов-заочников в Ташкентском государственном педагогическом университете – на одно место претендуют 24 человека. В Андижанском, Каршинском, Ферганском государственных университетах и Кокандском государственном педагогичеком институте конкурс составляет 17 человек на место. В Джизакском государственном педагогическом институте конкурс составляет 16 человек на место.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства (8 июня 2018). Еревaн
    Право на лечение

    Премьер-министр Никол Пашинян обязал крупные медицинские центры в Армении за свой счет открыть отделения для осужденных.

  • Скумбрия горячего копчения
    Ни рыбы, ни мяса

    Латвийские рыбные хозяйства вынуждены идти на большие траты, чтобы сохранить популяцию рыбы в своих водоемах.

  • Ферма в Литве, архивное фото
    Борьба со свинством

    Министерство сельского хозяйства Литвы планирует выделять средства тем фермерам, которые откажутся от выращивания свиней.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Аркадаг в Ашхабаде
По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана
К 100-летию Эстонии: альпинисты отправились покорять Памир
Рейтинг стран, откуда приезжают в Кыргызстан
Из Узбекистана и других стран: кто приезжает в Кыргызстан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054