На заочные отделения вузов подали заявления 135,3 тысячи абитуриентов

Всего для подготовки бакалавров на заочных отделениях вузов на 2018/2019 учебный год выделено 14 050 квот.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. На заочные отделения 52 высших образовательных учреждений Узбекистана подали заявления 135 280 абитуриентов, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Всего для подготовки бакалавров на заочных отделениях вузов на 2018/2019 учебный год выделено 14 050 квот. Таким образом, конкурс в среднем по республике составил 10 человек на место.

© Flickr / Aleksandr Zykov Стало известно, сколько заплатят суперконтрактники в узбекских вузах

Лидирует по количеству заявления Андижанский государственный университет – в нем хотели бы заочно учиться 8181 человек. Самаркандский государственный университет получил заявления от 7776 человек, Каршинский государственный университет – 7725 человек.

Самый большой конкурс среди абитуриентов-заочников в Ташкентском государственном педагогическом университете – на одно место претендуют 24 человека. В Андижанском, Каршинском, Ферганском государственных университетах и Кокандском государственном педагогичеком институте конкурс составляет 17 человек на место. В Джизакском государственном педагогическом институте конкурс составляет 16 человек на место.