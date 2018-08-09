Узбекская ведущая: СМИ могут помочь укрепить доверие к Таджикистану

В ходе визита в Согдийскую область Таджикистана Шарофат Эрматова подготовила серию репортажей о сотрудничестве двух государств.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Ведущая узбекского телеканала "Узбекистан-24" Шарофат Эрматова по итогам визита журналистов в Согдийскую область Таджикистана подготовила репортажи, сообщает Sputnik.

Делегация пробыла в республике два дня – с 7 по 9 августа, представители СМИ провели встречи с таджикскими коллегами из областных газет, представителями творческой интеллигенции и преподавателями. Также они ознакомились с достопримечательностями республики в Худжанде, Бустоне, Гулистане, Спитамене и Истаравшане.

По словам Эрматовой, сегодня узбекского зрителя интересует любая информация о Таджикистане – вплоть до машин с номерами соседней республики.

Средства массовой информации могут оказать реальное содействие восстановлению и укреплению отношений между Узбекистаном и Таджикистаном и расширить процессы экономической интеграции, считает она.

Также журналистка добавила, что одна из основных целей – показать любовь обычного жителя Таджикистана к узбекскому народу, стремление к сотрудничеству, доверие друг к другу.