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Женщина выбирает газету

Узбекская ведущая: СМИ могут помочь укрепить доверие к Таджикистану

AP Photo
Общество
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В ходе визита в Согдийскую область Таджикистана Шарофат Эрматова подготовила серию репортажей о сотрудничестве двух государств.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Ведущая узбекского телеканала "Узбекистан-24" Шарофат Эрматова по итогам визита журналистов в Согдийскую область Таджикистана подготовила репортажи, сообщает Sputnik.

Делегация пробыла в республике два дня – с 7 по 9 августа, представители СМИ провели встречи с таджикскими коллегами из областных газет, представителями творческой интеллигенции и преподавателями. Также они ознакомились с достопримечательностями республики в Худжанде, Бустоне, Гулистане, Спитамене и Истаравшане.

Журналисты на пресс-конференции
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По словам Эрматовой, сегодня узбекского зрителя интересует любая информация о Таджикистане – вплоть до машин с номерами соседней республики.

Средства массовой информации могут оказать реальное содействие восстановлению и укреплению отношений между Узбекистаном и Таджикистаном и расширить процессы экономической интеграции, считает она.

Также журналистка добавила, что одна из основных целей – показать любовь обычного жителя Таджикистана к узбекскому народу, стремление к сотрудничеству, доверие друг к другу.

Теги:
Делегация, журналистика, Таджикистан



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