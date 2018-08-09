Долгая любовь: японская пара живет вместе 80 лет

Масао Мацумото и Мияко Сонода попали в Книгу рекордов Гиннесса, их совокупный возраст составляет 208 лет и 259 дней.

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Супруги в Японии объявлены старейшей из живущих пар, их данные вписали в Книгу рекордов Гиннесса, передает российский телеканал "Моя планета".

Масао Мацумото и Мияко Сонода 108 и 100 лет, их совокупный возраст составляет всего 208 лет и 259 дней. Брак длится 80 лет.

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У пары пятеро детей – от 66 до 77 лет, 13 внуков и 24 правнука, в августе они ждут 25-го.

Ранее сообщалось о разработке в Великобритании средства против старения. Ученым удалось снизить количество "пожилых" клеток, которые не способны к делению, на 50%. Специалисты Эксетерского университета провели лабораторные испытания на эндотелиальных клетках.

Им удалось достичь эффекта за счет того, что препараты AP39, AP123 и RT01 доставляли сероводород в митохондрии.