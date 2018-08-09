Мирзиёев: расходы по утилизации отходов не должны ложиться на людей

Президент Республики Узбекистан 9 августа провел совещание по вопросам охраны окружающей среды и развития сбора и переработки отходов.

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по охране окружающей среды и развитию системы сбора и переработки бытовых отходов, сообщает пресс-служба.

Участники определили ряд задач в сфере, касающейся чистоты территорий и здоровья населений.

Пресс-служба президента Узбекистана Проведено совещание по экологии и благоустройство

В 2018 году предприятия "Тоза худуд" получили доход на 49 миллиардов сумов, на местах строятся предприятия по переработке отходов, к январю уровень охвата населения услугами по вывозу мусора может вырасти до 62%.

Кроме того, планируется закупка 500 единиц спецтехники и внедрение в сферу сотрудничества государства и частных предприятий.

"Необходимо внедрить широко применяемый в мире принцип, который гласит: "кто загрязняет, тот и платит". То есть, расходы на утилизацию отходов, образовавшихся в процессе производства продукции, должны нести предприятия-производители. Эти расходы не должны ложиться на плечи людей", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Руководители на местах получили указания по обновлению материально-технической базы для благоустройства, а также по приведению в порядок мусорных полигонов и свалок в соответствии с санитарными требованиями.