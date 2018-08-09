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Комитет по экологии нашел путь к спасению деревьев в Узбекистане

© Письма о Ташкенте
Общество
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Чиновники предлагают нумеровать деревья возрастом старше одного года и добавлять пластиковую ленту на ствол.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В Узбекистане пока нет четкой организации, контролирующей вырубку или посадку деревьев, отмечалось на пресс-конференции Комитета Сената по сельскому, водному хозяйству и экологии Олий Мажлиса Узбекистана по итогам первой половины этого года и приоритетов на ближайшее будущее.

В связи с этим, в ходе мероприятия представитель Комитета по экологии отметил необходимость инвентаризации по всей республике.

"Особенно, это необходимо сделать в городских и сельских пунктах, где живет много людей. Сколько деревьев есть, какое дерево насколько повреждено или высохло? После изучения этих вопросов, необходимо предпринять меры", - сказал он.

В соответствии с действующими нормами дерево можно убрать в двух случаях: при санитарной вырубке или в процессе строительства. Под санитарную вырубку попадут поврежденные, высохшие или деревья в аварийной состоянии. В эту категорию также попадут деревья, которые находятся в территории строительного объекта.

"В настоящее время в республике ведется много строительных работ. Хотим мы этого или нет, если деревья находятся на территории стройки, их вырубят", - сказал представитель Комитета по экологии.

Сегодня разрабатываются нормативные документы о вырубке деревьев. Участники пресс-конференции договорились внести предложение в Сенат о том, чтобы пронумеровать деревья, особенно в городских условиях. Как пример, приводится опыт Германии, где деревья, которые старше одного года нумеруются и добавляется небольшая пластиковая лента.




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