Узбекские разведчики вошли в тройку лучших на АрМИ-2018

Церемония награждения победителей и призеров прошла в Центральном парке культуры и отдыха Новосибирска.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Узбекистанцы завоевали медали международного конкурса "Отличники войсковой разведки - 2018", передает пресс-центр армейских игр.

Церемония награждения победителей и призеров прошла в Центральном парке культуры и отдыха Новосибирска.

В торжественном мероприятии приняли участие представители командования Вооруженных сил РФ, региональной и городской власти и жители Новосибирска. Разведчикам из России, ставшими победителями, вручили кубок армейских игр, а в качестве приза - фронтальный погрузчик. Механику-водителю российской команды, установившему рекорд по вождению боевой машины пехоты (БМП-2), подарили квадроцикл.

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Ценные подарки вручили капитанам команд и победителям в индивидуальных номинациях, таких, как "Лучший командир", "Лучший разведчик", "Лучший разведчик-сапер", "Лучший разведчик-санитар" и других.

Серебряные и бронзовые медали на Международном конкурсе завоевали разведчики из Китайской Народной Республики и Узбекистана.

На церемонии закрытия армейских игр для всех участников и гостей была организована выставка современного вооружения и военной техники, а в полевой кухне все желающие могли попробовать настоящую армейскую кашу. Кроме того, в Центральном парке работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В международном конкурсе "Отличники войсковой разведки - 2018" приняли участие команды из России, Китая, Узбекистана, Армении, Судана, Казахстана, Зимбабве и Беларуси.