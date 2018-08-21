Мужчина отказался называть свое имя, благоустройство он проводил в родной махалле.
Поздравления уже поступили от президентов бывших республик СНГ, руководителей международных организаций, стран дальнего зарубежья.
Молитва в честь Курбан хайита прошла в почти двух тысячах мечетей городов и районов республики.
Борец установил рекорд во время соревнований по национальным видам спорта, которые состоялись в Алматы в честь праздника Курбан хайит.
Праздничные мероприятия проводились в мечетях и парках столицы.
Рёдзи Ноёри намерен посетить Ташкентский государственный технический университет и город Самарканд.
Накануне премьер попал в ДТП, однако уже сегодня он совершил визит к родственникам народной поэтессы и бывшего главного имам-хатиба Ташкента.
Инспекторы ГИБДД напоминают водителям – уроженцам мусульманских стран, что забой животных в городе запрещен.
Дочь первого президента республики написала на своей странице в Instagram поздравление, в котором пожелала мира, добра и согласия.
За семь ночей в Ташкенте было выявлено почти три тысячи нарушений ПДД.
В кабинете министров 20 августа прошло селекторное совещание под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова.
"Узбекские авиалинии" отправили дополнительный самолет за пассажирами, которые не смогли вылететь из московского аэропорта в Ташкент.
Заместителем прокурора города Ташкента назначен бывший начальник отдела Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.
С 4:00 до 11:00 по местному времени перекроют улицу Дурова и улицу Щепкина, Капельский переулок от проспекта Мира.
Ранее АК "Узбектелеком" зафиксировала аварию на одном из маршрутов магистральных сетей, из-за чего увеличилось время ожидания запросов.
Инцидент произошел из-за недосушенных полотен – одного из снарядов для выполнения воздушного номера, у гимнастки просто соскользнула рука.
Девушки утверждают, что они не сговаривались и их одновременная беременность – чистая случайность.
Страны будут вместе бороться с допингом, а также обмениваться профессиональным опытом.
Роботы-полицейские из России могут поступить на службу в Узбекистан – машины будут патрулировать местность 24 часа в сутки.
Власти намерены развивать экотуризм в регионе.