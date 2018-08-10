Татарстан откроет филиал производства роботов-симуляторов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Татарстан планирует открыть в Узбекистане филиал технополиса "Химград" и сборочное производство медицинских роботов-симуляторов компании "Эйдос-Медицина" в рамках реализации подписанного в мае соглашения о сотрудничестве.

"У нас готовится план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае этого года. Документ охватывает все направления: торгово-экономическую, научно-техническую, культурную сферы", - цитирует слова президента Татарстана Рустама Минниханова его пресс-служба по итогам встречи с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым.

Одним из проектов, предусмотренных дорожной картой по реализации соглашения, является создание на территории области филиала татарстанского технополиса "Химград".

"Мы хотим совместно с Ташкентской областью создать данную структуру. Уже есть предприниматели, готовые развивать свой бизнес на этой площадке. Мы направим управленцев, технологии. Со своей стороны Ташкентская область поддержит в вопросах обеспечения необходимой инфраструктурой", - отметил Минниханов.

Другое перспективное направление сотрудничества, как отмечается, - проект компании "Эйдос-Медицина", предполагающий создание в Ташкентской области сборочного производства медицинских роботов-симуляторов для нужд Узбекистана. "Руководство Узбекистана нацелено на использование данных технологий", - подчеркнул президент Татарстана.

Также планируется наладить традиционные торговые связи: организовать оптовые поставки продукции Ташкентской области в Татарстан и продвигать татарстанские товары на рынок Узбекистана. По словам Минниханова, для этого будет создана специальная структура.

Технополис "Химград" - современный индустриальный парк для бизнеса в сфере химии и переработки полимеров, проектная площадь зданий превышает 500 тысяч квадратных метров. Создан в 2007 году. "Химград" предоставляет резидентам площади и земельные участки с комплексной инженерной инфраструктурой, что позволяет обеспечить быстрый старт производств. В рамках реализации крупномасштабных проектов в технопарке создаются разнообразные инфраструктурные формы: экспериментальные лаборатории, инжиниринговые центры, функционируют опытные стажерские площадки. В частности, в "Химграде" расположены центр энергосбережения и фармацевтический модуль центра нанотехнологий Татарстана. В настоящее время на территории "Химграда" действуют более 100 резидентов.

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ООО "Эйдос-Медицина" – единственный в России и СНГ разработчик и серийный производитель медицинских тренажеров-симуляторов, создано в 2012 году, является резидентом кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково". Объединяет свыше 130 разработчиков с общим штатом более 200 специалистов. Компания входит в пятерку мировых разработчиков симуляционного медицинского оборудования, осуществляет поставки медицинского оборудования на рынки Европы, Азии, США и стран СНГ.