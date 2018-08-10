Шавкат Мирзиёев открыл в Ташкенте новый мост

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. В Ташкенте на улице Бунёдкор открыли новый мост, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев осмотрел новое сооружение 10 августа и отметил необходимость реализации подобных проектов с учетом всех аспектов удобства и безопасности, обеспечения качественного строительства.

Пресс-служба президента Узбекистана Новый мост в Ташкенте

Мост расположен на пересечении с улицей Чупонота, он обеспечит непрерывное и безопасное шестиполосное движение.

"Как известно, улица Бунёдкор является одной из самых загруженных в столице. Вдоль улицы, на пересечении с Ташкентской кольцевой дорогой, крупными улицами Фарход, Мукими, Ислама Каримова, Навои и другими возведены путепроводы и тоннели", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства также посетил Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма и поручил перестроить его на современном уровне – организовать аквапарки открытого и закрытого типа. При этом ни одно дерево не должно быть срублено.