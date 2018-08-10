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Дети и воспитатели детского сада

Фильтр проверки на заболевания детей вирусами введут в детсадах

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Процедура будет действовать в осенне-зимний период, это снизит риск заражения других детей вирусами.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Процедура утренних фильтров будет введена во всех школах и детских садах России с 1 сентября 2018 года. 

Преподаватели станут осматривать учеников и отправлять их домой в случае обнаружения симптомов болезни, передает Podrobno.uz.

Процедура будет действовать в осенне-зимний период, когда вирусная активность находится на высоком уровне. Это позволит снизить риск распространения инфекции. 

Дети и воспитатели детского сада
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Такие фильтры уже применяются в ряде учебных заведений, в том числе московских, и они уже подтвердили свою эффективность. Об этом рассказала завлабораторией молекулярной биологии вирусов ФНЦИРИП им. Чумакова Александра Гамбарян.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал данные о минимальном по РФ уровне детской заболеваемости в регионе. По словам чеченского лидера, это закономерный итог работы по развитию медицины и спорта, а также влияние здорового образа жизни и веры. 




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