Школы Узбекистана вводят урок шахмат в расписание

С нового учебного года в 150 школах уроки шахмат будут проводиться в обязательном порядке.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев в своем постановлении "О дополнительных мерах по развитию шахмат в Республике Узбекистан" поручил Министерству народного образования республики совместно с Федерацией шахмат Узбекистана в срок до 20 августа 2018 года утвердить учебные программы по обучению шахматам в общеобразовательных школах.

В рамках пилотного проекта уроки шахмат вводятся в расписание в 150 школах республики. Планируется, что со временем этот предмет будет изучаться во всех школах страны.

Мирзиёев подчеркнул важность дальнейшей популяризации шахмат как вида спорта, развивающего интеллект и мыслительный процесс человека.

Отметим, что в феврале 2018 года президент Узбекистана предложил включить шахматы в школьную программу.

В начале июня на тот момент действующий президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что родиной шахмат является Узбекистан.