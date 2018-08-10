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Турнир по шахматам

Школы Узбекистана вводят урок шахмат в расписание

© uzchess.uz
Общество
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С нового учебного года в 150 школах уроки шахмат будут проводиться в обязательном порядке.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев в своем постановлении "О дополнительных мерах по развитию шахмат в Республике Узбекистан" поручил Министерству народного образования республики совместно с Федерацией шахмат Узбекистана в срок до 20 августа 2018 года утвердить учебные программы по обучению шахматам в общеобразовательных школах.

В рамках пилотного проекта уроки шахмат вводятся в расписание в 150 школах республики. Планируется, что со временем этот предмет будет изучаться во всех школах страны.

Турнир по шахматам
© uzchess.uz
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Мирзиёев подчеркнул важность дальнейшей популяризации шахмат как вида спорта, развивающего интеллект и мыслительный процесс человека.

Отметим, что в феврале 2018 года президент Узбекистана предложил включить шахматы в школьную программу.

В начале июня на тот момент действующий президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что родиной шахмат является Узбекистан.

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Теги:
Школа, Узбекистан, шахматы



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