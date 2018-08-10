В узбекском интернете заработал сервис "Яндекс.Новости"

Ранее сайт news.yandex.uz автоматически переводил пользователя на news.yandex.ru, а в разделе узбекистанских новостей можно было найти иностранные статьи.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. На домене UZ заработал сервис "Яндекс.Новости", теперь там можно узнать о последних событиях в республике.

Ранее сайт news.yandex.uz автоматически переводил пользователя на news.yandex.ru, в разделе новостей об Узбекистане появлялись статьи иностранных СМИ. Это связано с необходимостью иметь свидетельство о регистрации СМИ, которое выдавалось Роскомнадзором. С 10 августа документ не требуется.

"Яндекс.Новости" – служба автоматической обработки и систематизации новостей, работает с 2000 года, предлагает самые читаемые статьи. Новости обрабатываются в режиме реального времени, данные поступают от партнеров службы.

Человеческое вмешательство в алгоритм работы сервиса отсутствует, выбор текстов происходит автоматически.