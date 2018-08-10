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Элбек Шукуров

Замхокима Ташкента назначен Элбек Шукуров

© Facebook / Элбек Шукуров
Общество
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20102

Свою деятельность он начал в молодежном движении "Камолот", а затем продолжил в качестве депутата Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Элбек Хабибуллаевич Шукуров назначен заместителем хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

Он сменил Шухрата Бакиева, работавшего на этой должности с 2017 года, передает пресс-служба Хокимията Ташкента.

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Элбек Шукуров родился в 1988 году в Ташкенте. В 2009 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет. Трудовую деятельность начал в 2005 году в Общественном движении молодежи "Камолот", проработав в течение нескольких лет на разных должностях, в том числе председателем Ташкентского городского кенгаша организации. Работал депутатом законодательной палаты Олий Мажлиса и заместителем председателя Либерально-демократической партии Узбекистана по вопросам молодежи.

До назначения с июля 2017 года возглавлял Ташкентский кенгаш Союза молодежи, был советником хокима столицы по вопросам молодежи.




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