Замхокима Ташкента назначен Элбек Шукуров

Элбек Шукуров родился в 1988 году в Ташкенте. В 2009 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет. Трудовую деятельность начал в 2005 году в Общественном движении молодежи "Камолот", проработав в течение нескольких лет на разных должностях, в том числе председателем Ташкентского городского кенгаша организации. Работал депутатом законодательной палаты Олий Мажлиса и заместителем председателя Либерально-демократической партии Узбекистана по вопросам молодежи.
До назначения с июля 2017 года возглавлял Ташкентский кенгаш Союза молодежи, был советником хокима столицы по вопросам молодежи.