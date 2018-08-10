В Узбекистане расширят льготы для фермерских хозяйств

Фермерские хозяйства освобождаются сроком на пять лет от всех налогов по доходам, не связанным с выращиванием сельскохозяйственной продукции.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Либерально-демократическая партия Узбекистана совместно с Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель обсудили изменения, внесенные в закон "О фермерском хозяйстве". Об этом сообщает пресс-служба УзЛиДеП.

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В частности, многопрофильные фермерские хозяйства – единые налогоплательщики со времени регистрации освобождаются сроком на пять лет от всех налогов по доходам, не связанным с выращиванием сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, теперь для фермерских хозяйств, осуществляющих многопрофильную деятельность, при сдаче государственного имущества в аренду ставка арендной платы устанавливается в уменьшенном в два раза размере. Освобожденные от налогов средства будут направлены фермерскими хозяйствами на повышение объемов выращивания и переработку сельхозпродукции.

Еще при районных советах фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков организуются центры ведения бухгалтерского учета и отчетности в фермерских хозяйствах. Для 20 фермерских хозяйств будет взят на работу один бухгалтер, которые станет вести финансовую документацию.