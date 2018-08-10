Мирзиёев посетил недавно возведенное жилье для писателей и поэтов

В ближайшее время в районе откроются детский садик на 60 мест и семейная поликлиника.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил стройку в махалле Камолон Шайхантахурского района, где рядом с Национальным парком создана Аллея литераторов и построено новое здание Союза писателей.

Напротив аллеи строится жилье для писателей и поэтов. На первом этаже одного из домов откроются дошкольное образовательное учреждение на 60 мест и семейная поликлиника, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев ознакомился с домами для писателей

Шавкат Мирзиёев зашел в одну из квартир в доме, в котором завершено строительство, посетил дошкольное образовательное учреждение и дал поручения по созданию необходимых условий для благополучной жизни семей, гармоничного развития детей.

© Sputnik / Виталий Аньков Союзу писателей Узбекистана выделят машины и квартиры

Здесь же прошла презентация проектов строительства современных жилищных комплексов, деловых центров, мест для отдыха и прогулок в районах Ташкента, улучшению услуг общественного транспорта.

Глава государства дал ответственным лицам указания по доработке проектов.