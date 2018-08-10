Мирзиёев посетил недавно возведенное жилье для писателей и поэтов

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил стройку в махалле Камолон Шайхантахурского района, где рядом с Национальным парком создана Аллея литераторов и построено новое здание Союза писателей.
Напротив аллеи строится жилье для писателей и поэтов. На первом этаже одного из домов откроются дошкольное образовательное учреждение на 60 мест и семейная поликлиника, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев зашел в одну из квартир в доме, в котором завершено строительство, посетил дошкольное образовательное учреждение и дал поручения по созданию необходимых условий для благополучной жизни семей, гармоничного развития детей.
Глава государства дал ответственным лицам указания по доработке проектов.