Ослепительные победы: узбекистанки вышли в 1/8 конкурса "Краса Вселенной"

В соревновании от республики участвуют Диана Шелкова и Азиза Нурмухамедова.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. В 1/8 финала международного конкурса красоты "Краса Вселенной" вышли две участницы из Ташкента – Диана Шелкова и Азиза Нурмухамедова, сообщают организаторы проекта.

Они соревнуются с участницами из Беларуси, Казахстана, России и Латвии.

Голосование закончится 12.08 в 12:00 по Москве. По результатам далее в 1/4 финала выйдут пять участниц, которых попросят записать видео с рассказом о себе. Финал пройдет в ноябре в Москве.

"Только что стартовало интернет-голосование во второй 1/8 финала международного конкурса красоты "Краса Вселенной 2018", в котором участвуют две девушки из Ташкента - Диана Шелкова и Азиза Нурмухамедова", - говорится в пресс-релизе.

В первый раз конкурс прошел в 2017 году, финал провели в "Сочи Казино и Курорт". Тогда победу одержала Анна Муминова из Таджикистана.

Напомним, что в июле в Астане завершился другой конкурс красоты – "Мисс СНГ". От Узбекистана принимала участие светловолосая красавица Дарья Масальская, она получила титул "Мисс СНГ Instagram", главный приз завоевала участница из Украины.