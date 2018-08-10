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Диана Шелкова

Ослепительные победы: узбекистанки вышли в 1/8 конкурса "Краса Вселенной"

© beautyofuniverse.ru
Общество
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В соревновании от республики участвуют Диана Шелкова и Азиза Нурмухамедова.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. В 1/8 финала международного конкурса красоты "Краса Вселенной" вышли две участницы из Ташкента – Диана Шелкова и Азиза Нурмухамедова, сообщают организаторы проекта.

Они соревнуются с участницами из Беларуси, Казахстана, России и Латвии.

Азиза Нурмухамедова
© www.beautyofuniverse.ru
Азиза Нурмухамедова

Голосование закончится 12.08 в 12:00 по Москве. По результатам далее в 1/4 финала выйдут пять участниц, которых попросят записать видео с рассказом о себе. Финал пройдет в ноябре в Москве.

"Только что стартовало интернет-голосование во второй 1/8 финала международного конкурса красоты "Краса Вселенной 2018", в котором участвуют две девушки из Ташкента - Диана Шелкова и Азиза Нурмухамедова", - говорится в пресс-релизе.

Диана Шелкова
© beautyofuniverse.ru
Диана Шелкова

В первый раз конкурс прошел в 2017 году, финал провели в "Сочи Казино и Курорт". Тогда победу одержала Анна Муминова из Таджикистана.

Напомним, что в июле в Астане завершился другой конкурс красоты – "Мисс СНГ". От Узбекистана принимала участие светловолосая красавица Дарья Масальская, она получила титул "Мисс СНГ Instagram", главный приз завоевала участница из Украины.

Теги:
Ташкент, Россия, конкурс красоты



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