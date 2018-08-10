В Ташкенте появится сервисный центр "БелАЗа"

В июне сообщалось, что белорусский холдинг "БелАЗ" с 2020 по 2023 год поставит в Узбекистан около 200 самосвалов.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Администрация Ташкентской области совместно с ОАО "БелАЗ" работает над открытием сервисного центра по обслуживанию белорусских машин в Ташкенте, сообщает Белта.

Предполагается, что сервисный центр будет обслуживать всю Ташкентскую область: заниматься ремонтом самосвалов и обеспечивать технику запчастями.

"В нашей области есть горно-металлургический комбинат, предприятия угольной отрасли, химической, которые используют БелАЗы, начиная с 30-тонных "малышей" до 180-220-тонных гигантов. Поэтому нам такой сервисный центр необходим", - отметил хоким региона Гуломжон Ибрагимов.

Напомним, в июне сообщалось, что белорусский холдинг "БелАЗ" с 2020 по 2023 год поставит в Узбекистан около 200 самосвалов.