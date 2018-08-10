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Парк имени Абдуллы Кадыри подвергнут реконструкции

В Ташкенте парк имени Абдуллы Кадыри станет местом отдыха туристов

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Шавкат Мирзиёев поручил придать парку неповторимый облик.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри в Ташкенте и ознакомился с проектами по его модернизации. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил необходимость установить памятник Абдулле Кадыри в центре парка, сделать так, чтобы парк имел свой неповторимый облик и отражал эпоху, в которой жил писатель.

Даны поручения касательно благоустройства рынка "Чорсу" и махалли Гулбозор, развития туризма в этих исторических местах.

Здесь же президент побеседовал с активистами махалли и представителями интеллигенции.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, парк, Ташкент



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