В Ташкенте парк имени Абдуллы Кадыри станет местом отдыха туристов

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил парк культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри в Ташкенте и ознакомился с проектами по его модернизации. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил необходимость установить памятник Абдулле Кадыри в центре парка, сделать так, чтобы парк имел свой неповторимый облик и отражал эпоху, в которой жил писатель.

Даны поручения касательно благоустройства рынка "Чорсу" и махалли Гулбозор, развития туризма в этих исторических местах.

Здесь же президент побеседовал с активистами махалли и представителями интеллигенции.