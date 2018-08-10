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Железнодорожные пути сортировочной станции

По пути к соседям: Узбекистан начал электрификацию ж/д путей в Кыргызстан

© Sputnik / Игорь Онучин
Общество
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Также к 2022 году "Узбекистон темир йуллари" электрифицирует действующий участок Пап - Наманган - Андижан.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. "Узбекские железные дороги" начали электрификацию железнодорожных путей в Кыргызстан и Китай, сообщает РИА Новости.

Ранее компания сообщила о планах по электрификации действующего участка Пап - Наманган - Андижан, который соединяет восточную часть Узбекистана с Республикой Кыргызстан и КНР. Также в ближайшие годы могут появиться электрифицированные линии, которые станут частью международного транзитного железнодорожного коридора Китай - Центральная Азия - Европа.

Поезд перед отправлением
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Узбекистон темир йуллари" объявила о первых тендерах на закупку оборудования для реализации проекта - тяговых подстанций, систем сигнализации и связи, SCADA. Кредитные предложения будут принимать до 21 сентября, финансирует программу Азиатский банк развития.

В июле организация также представила проект модернизации сортировочной станции Чукурсай, ее преобразуют в мощный логистический узел. На это планируется выделить около 20 миллионов долларов.

Теги:
Китай, Кыргызстан, Электрификация, Железная дорога



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