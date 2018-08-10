Солдат ждут дома: Николай Кисиль - о поисковом движении и важных находках

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik, Галина Наумова. Уроженец Узбекистана Николай Кисиль и его товарищи спустя 73 года после окончания Второй мировой войны продолжают искать погибших и без вести пропавших воинов на территории Калининградской области.

Многонациональная Родина

В конце 60-х годов прошлого века в центре молодого узбекского города Ангрен, где жил Николай Кисиль, воздвигли обелиск с фигурой солдата, несущего знамя, и надписью: "Вечная слава воинам-ангренцам, павшим в боях за независимость нашей Родины". По памятным датам возле памятника выставляли почетный караул из учащихся городских школ. Молодожены после регистрации в ЗАГСе приезжали к обелиску возложить букеты, отдавая дань памяти погибшим за их собственную мирную и счастливую жизнь. Ежегодно в День Победы там проходили торжественные мероприятия, собирались горожане, ветераны с семьями, жители поздравляли участников войны и говорили им слова благодарности.

В то время с окончания войны прошло чуть более 20 лет, много было живых ее участников, общение с которыми заложило в поколение молодежи того времени особое отношение к памяти о тяжелых годах и уважение к героям войны и труда. Все это отразилось и на Николае Кисиле.

Foto / Из личного архива Николая Кисиля Пионерский почётный караул воле памятника неизвестнму солдату в гор. Ангрен 1970-е годы.

"Конечно, часто вспоминаю, как мы жили в Узбекистане, – говорит он. – Я прожил там с 1964 по 2002 год. Тогда и время, и люди были совсем другие, мне кажется... За короткий срок в республику пришло две волны переселенцев. Первая – когда в начале войны проводилась эвакуация заводов и фабрик с территорий, на которые стремительно двигались фашистские войска. Тогда вместе с предприятиями, чья продукция была необходима фронту, приехали специалисты, в короткие сроки восстановившие производство на узбекской земле".

По воспоминаниям Кисиля, работы велись круглосуточно, зачастую выпуск нужной фронту продукции начинался под открытым небом.

После окончания войны многие предприятия остались в Узбекистане. Также остались и люди, работавшие на них.

"Это был особый тип людей, которые умели работать на совесть и на износ, они в таком духе воспитывали своих детей, учили уважать свою родину, народ, труд. Война всех сплотила. Никто не делил по национальностям – узбек ты, украинец, татарин или немец", - вспоминает он.

Вторая волна переселенцев пришла в Ташкент после землетрясения, произошедшего рано утром 26 апреля 1966 года. В республику тогда съехались в основном комсомольцы, бескорыстные энтузиасты и романтики, которые заново отстроили "хлебный город". Среди них были и родители Кисиля.

"Отец работал на стройке каменщиком, мама - на Ангренской ГРЭС. Тогда строителям сразу давали новые квартиры, - говорит Николай. - Я помню, как четырехлетним мальчишкой шел с родителями на собрание, к одиноко стоящему дому № 3 в будущем 45-м квартале – сейчас это центр Ангрена – получать ключи от новой квартиры. Улица была покрыта мягкой глиняной пылью, которая волнами разлеталась под моими ногами".

Закончив восьмой класс, Кисиль поступил в Ангренский строительный техникум. Затем была служба в рядах Советской армии. А после устроился на работу и вновь учился – на вечернем отделении Ташкентского политехнического института имени Беруни.

Из личного архива Николая Кисиля Николай Кисиль

"В советское время производственная практика во время обучения проводилась регулярно, не надо было искать работу, ее гарантировало государство, – рассказывает он. – Еще в студенческом возрасте довелось поработать на таких объектах, как ПО "Узбекрезинотехника", на металлургическом заводе в городе Бекабаде. А потом, когда получил образование, трудился в Ангренском градостроительном управлении. Уже сам, в составе ударной комсомольской бригады, возводил жилые дома кварталов 5/3, 5/4, 5/5, 3/2, 3/3 и промышленные объекты молодого города шахтеров. Работая в Восточно-Кураминской экспедиции, занимался строительством объектов шахтного строительства в горах Тянь-Шаня. Трудовая деятельность в Алмалыкском управлении "Стальмонтаж" дала возможность поучаствовать в строительстве автозавода Daewoo в городе Асака Андижанской области, в строительстве Бухарского нефтеперерабатывающего комбината и единственной в Центральной Азии фабрике по обогащению каолина, расположенной в Ангрене".

Из той трудовой жизни Николаю Григорьевичу особенно запомнились наставники и коллеги – Константин Зубов и Дмитрий Зазулин – заслуженный строитель Узбекистана, почетный гражданин города Ангрена, кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции.

Daewoo строили всей республикой

После обретения Узбекистаном независимости началось строительство новых крупных объектов, в которых нуждалась экономика страны. Для реализации амбициозных государственных планов привлекались иностранные инвестиции, внедрялись новые технологии и процессы. Тогда и состоялось первое знакомство узбекистанских строителей с иностранцами, которые впечатлили своей дисциплиной труда и качеством работ.

"Вспоминается случай, когда на фабрике по обогащению каолина немецкие специалисты запрограммировали работу конвейера с остановкой на 10 минут в час. Тогда это было в диковинку, потому что у нас он крутился всю смену. Компьютерные технологии постепенно входили в наше понимание", – говорит Кисиль.

Завод Daewoo в городе Асака Андижанской области строили хашаром, в буквальном смысле всей страной. Кисиль вместе с коллегами из алмалыкского "Стальмонтажа" собирал металлоконструкции для покрасочного и сборочного цехов. Там тоже было много иностранных специалистов, все-таки строили первый в республике автомобильный завод.

"Мы как специалисты жили в гостинице "Интурист" в Андижане. Приходилось ездить на работу каждый день за 25 км. Немецкие и японские профессионалы, строящие завод, располагались покомфортней, и мы с ними пересекались не только по работе, но и в быту. Как-то вечером, когда все уже были в гостинице, произошло небольшое землетрясение, балла три. Самыми дисциплинированными оказались японцы, они ведь тоже в сейсмоопасной зоне живут. Они похватали документы и выбежали на улицу, кто в чем был. И не просто выбежали, а на удаление от здания отошли. Вся гостиница наблюдала за этой эвакуацией с лоджий, мы весело перекрикивались с соседями про "трусливых" японцев. На многие серьезные вещи тогда смотрели сквозь пальцы, сейчас уже на это смотрим по-другому", - вспоминает Кисиль забавный случай.

Поиск пропавших солдат: остановиться невозможно

Осенью 2002 года Николай вместе с семьей переехал в Калининград. Здесь он также продолжил заниматься строительством. А позже, познакомившись с местными поисковиками и их работой, понял и глубоко проникся смыслом поиска солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Было огромное желание найти пропавшего без вести солдата с наградой, чтобы можно было узнать, кто он. Набравшись опыта, Николай Григорьевич основал и возглавил Калининградскую региональную патриотическую общественную организацию "Поисковое движение Калининградской области", которая впоследствии стала лидером по проведению поисковых работ в регионе.

© Foto : Из личного архива Николая Кисиля Николай Кисиль

Со всей России и стран бывшего СССР от родственников воинов, погибших на территории Восточной Пруссии (теперь Калининградская область – ред.) в организацию приходят запросы с просьбами найти родных или установить место захоронения. Поисковики не отказывают никому и в решении простых вопросов по установлению места гибели и в поиске захоронения солдата, и в запутанных, сложных делах, порой кажущихся безнадежными.

Поисковое движение Калининградской области Поисковики нашли потерянную 73 года назад ложку узбекского солдата

Например, однажды нашлась вроде бы ничем не примечательная ложка солдата. Но при ее очистке и обработке выявилось многое.

Николай Григорьевич расшифровал надписи на ложке, которая, по сути, оказалась смертным медальоном. Стали известны имя бойца, место, где он проживал до войны, годы службы. Выяснилось, что в списках погибших уроженец Узбекской ССР Жайнак Халматов не числится, а после стало известно, что и домой солдат не вернулся.

Сейчас готовится еще одно обращение по розыску родственников другого пропавшего без вести солдата из Узбекистана. На хранении у поисковика находится награда погибшего – орден Красной Звезды.

"На сегодняшний день у нас имеются розыскные дела, связанные с Узбекистаном, Казахстаном, Украиной, Россией. Также имеются личные вещи погибших при защите Отечества, в том числе государственные награды", – говорит Николай.

Поисковики организации надеются установить связь с представителями ветеранских организаций Узбекистана для более плотного сотрудничества по информированию жителей о родных и близких, погибших во время войны.

Несмотря на то что с окончания войны прошло 73 года, солдаты должны возвращаться домой, ведь многих из них по-прежнему ждут, уверен Кисиль.