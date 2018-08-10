В Узбекистане 12 августа отметят День строителя

С прошлого года эта дата назначена на каждое второе воскресенье августа.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. День работников сферы строительства отметят в Узбекистане 12 августа, с прошлого года эта дата назначена на каждое второе воскресенье августа.

На сегодня в республике работает 24,1 тысячи предприятий, около 4 тысяч из них созданы в 2018 году. С января по июнь строители выполнили работы стоимостью 4,1 миллиарда сумов.

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Кроме того, в первом полугодии отрасль обеспечила наивысшие темпы прироста ВВП – на 9,7%. Большую часть инвестиций направили на основной капитал – всего 10,6 миллиарда сумов, или 1,3 миллиарда долларов.

Таким образом, строительство – самая быстроразвивающаяся сфера в Узбекистане. Объем выполненных работ крупных строительных организаций составил 134%, доля в общем строительстве – более 32%.

Цель праздника – широкая пропаганда успехов работников этой отрасли и стимулирование специалистов.