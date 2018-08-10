В армии Узбекистана будут работать психологи и советники по духовности

ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. В подразделениях и частях Вооруженных сил Узбекистана появятся психологи, социологи и советники по духовности, которые будут заниматься воспитательной и идеологической работой среди военнослужащих, заявил в пятницу министр обороны Узбекистана, генерал-майор Абдусалом Азизов.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующее постановление о повышении духовно-просветительского уровня военнослужащих ВС страны.

"В Вооруженных силах Узбекистана появятся психологи, социологи и советники командира воинской части по делам духовности и просветительства", - заявил Азизов на заседании в Академии вооруженных сил страны, его слова приводит интернет-издание gazeta.uz.

В соответствии с документом, в соединениях и отдельных батальонах воинских частей вводится должность военного психолога, в аппаратах управлений военных округов — психолога и ведущего социолога. Кроме того, в соединениях и отдельных батальонах появится советник командира воинской части по делам духовности и просветительства. Также с этого учебного года на базе общевойскового факультета Академии ВС вводится система обучения и подготовки офицеров по специальности "командно-тактическая воспитательная и идеологическая работа".

"С сегодняшнего дня Узбекистану нужно делать акцент на воспитательной и идеологической работе среди военнослужащих", - добавил Азизов.

Глава Минобороны объявил каждую пятницу в системе вооруженных сил Днем духовного развития и патриотизма. Кроме того, учрежден нагрудный знак "Отличник духовно-просветительской работы".