Пользователи Instagram гадают, кто подарил Уткину узбекский сувенир

Василий Уткин сообщил подписчикам, что часто думает об Узбекистане и опубликовал фото с узбекским сувениром.

ТАШКЕНТ - 10 авг - Sputnik. Популярный спортивный комментатор из России Василий Уткин опубликовал на странице в соцсети Instagram свое фото с узбекским сувениром. В подписи он отметил, что часто думает об Узбекистане.

Подписчики гадают, чей же это подарок. И высказывают предположения, что знаменитого бабайчика Василию подарил Равшан Ирматов. Есть и те, кто припоминает Уткину некрасивый инцидент, произошедший во время проведения Чемпионата мира по футболу в России. Но в общем публика настроена доброжелательно, узбекистанцы приглашают Уткина в гости.

Напомним, что история Уткина с Ирматовым началась после матча Хорватии против Аргентины. Российский комментатор, в свойственной ему манере, излишне экпрессивно отреагировал на действия узбекского арбитра в своем Твиттере, чем взбудоражил пользователей соцсетей. Поостыв, он объяснил, что его эмоциональное высказывание это всего лишь выход пара, а не желание кого-то оскорбить. И даже предложил отвести душу в открытом эфире Инстаграма . В конце концов, Уткин извинился перед Ирматовым и перед всем Узбекистаном.

"Ровшан-ака, я не верю, что вы вообще придаете значение этой истории. И если вы судья-рекордсмен, а это так, то долгие годы вы слышите в свой адрес самые ужасные слова на всех языках мира и знаете, что они не значат ничего. Если мои чем-то отличаются, простите меня, Ровшан-ака", — написал комментатор.

Ирматов прислал подарок в знак того, что он не держит обиды.