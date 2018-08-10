В Узбекистане появится Ассоциация народной медицины

В проекте постановления президента отмечается, что услуги целителей востребованы среди различных слоев населения.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. На портале СОВАЗ обнародован проект постановления президента Узбекистана "О мерах по развитию народной медицины".

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В документе отмечается, что народная медицина, являющаяся одним из эффективных направлений оказания медицинской помощи, не имеет механизмов правового регулирования.

Проектом постановления одобряется предложение соответствующих министерств о создании в стране Ассоциации народной медицины.

Ассоциация народной медицины будет заниматься организацией углубленных исследований по изучению наследия узбекской народной медицины, участвовать в разработке учебных программ для средних и высших медицинских учебных заведений, и содействовать в систематизации народной медицины.

Организация также будет проводить лицензирование и формирование единого реестра представителей народной медицины.