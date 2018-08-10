Бывший глава центра сейчас руководит Научно-исследовательским институтом эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Республиканский центр по борьбе со СПИДом возглавил новый директор, передает информационная служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Sputnik / Алексей Витвицкий Институт эпидемиологии возглавил экс-руководитель центра по борьбе со СПИДом

Теперь руководить организацией будет Кахрамон Юлдашев. Он станет курировать вопросы раннего выявления ВИЧ-инфекции, ее профилактики, пересмотра стандартов диагностики и лечения, внедрения инновационных технологий, улучшения качества медико-социальной помощи больным и снижения случаев регистрации внутрибольничного заражения этой инфекцией.

Ранее Юлдашев был деканом факультета медицинской профилактики Ташкентского института усовершенствования врачей.

Предшественник Юлдашева Нурмат Атабеков в начале недели стал директором Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний.