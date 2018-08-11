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Певица Нилуфар Усманова стала мамой в пятый раз

Певицу Нилуфар Усманову выписали из роддома

© Instagram Нилуфар Усмановой
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Ранее пользователи сети поздравляли молодую маму, отметив, что это смелый поступок - решиться на пятого ребенка.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Певицу Нилуфар Усманову выписали из роддома с новорожденной дочерью Софией.

Узбекская артистка стала мамой в пятый раз 1 августа. Усманова уже воспитывает дочку Саъдию и троих сыновей: Саидаъзамхона, Иброхимхона и Сулаймонхона.

Ранее пользователи сети поздравляли молодую маму, отметив, что это смелый поступок - решиться на пятого ребенка.

 

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Нилуфар Усманова, новорожденный



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