ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Певицу Нилуфар Усманову выписали из роддома с новорожденной дочерью Софией.
Assalomaleykum Azizlar🙏🏻 Allohimga behisob shukurlar bo’lsin MEN YANA ONA BO’LDIM 😍 5-farzandning ONASI BO’LDIM. BU KUNGA YETISHNI O’ZI BO’LMADI mening DO’STLARIM YAQINLARIM OILAM MENGA KO’MAK BOLIB QOLLAB QUVATLASHISHDI ALLOH ROZI BO’LSIN. SIZ MEHRIBONLARIM MEHRINGIZ DUOLARINGIZ BILAN BU KUNLARGA YETIB KELDIM ALLOH SIZLARDANHAM ROZI BOLSIN🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #soblessed #blessedmother #mumof5 #SAFIASFAMILY #welcomesafia #sadiyasafiya
Узбекская артистка стала мамой в пятый раз 1 августа. Усманова уже воспитывает дочку Саъдию и троих сыновей: Саидаъзамхона, Иброхимхона и Сулаймонхона.
Ранее пользователи сети поздравляли молодую маму, отметив, что это смелый поступок - решиться на пятого ребенка.