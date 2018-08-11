Соцсети снова убивают детей: новая опасная игра появилась в What's App

ГУВД Ташкента опубликовало предупреждение, в которой рассказывает о суицидальной игре-монстре, которая толкает подростков на игры со смертью.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. В Сети появилась новая опасная интерактивная игра для подростков – Momo, которая может стать аналогом смертельной игры "Синий кит".

Об этом родителей предупреждает ГУВД Ташкента на своем официальном сайте.

Эта игра, распространяемая на площадке мессенджера What's App захватила уже несколько стран. Генеральная прокуратура мексиканского штата Табаско даже выступила с предупреждением об опасности виртуальной игры Momo.

"Об угрозе психическому здоровью и даже жизни подростков всерьез заговорили после того, как в аргентинском городе Буэнос-Айрес 12-летняя девочка покончила с собой. Полицейские, расследующие это дело, обнаружили в телефоне подростка игру Momo", - предупреждает пресс-служба ведомства.

Суть игры заключена в том, что вначале анонимный куратор присылает участнику ужасные фото и видео с элементами насилия, а затем предлагает выполнить разные приказы. Если подросток отказывается это делать, ему начинают присылать угрозы.

Если пользователь соглашается, он продолжает получать изображения сцен насилия, а также запросы персональной информации и задание на совершение определенных действий.

На аватарке Momo находится скульптура компании Link Factory, впервые выставленная в галерее ужасов Vanilla Gallery в 2016 году. Существо, созданное японским художником Мидори Хаяси, похоже на женщину с выпученными глазами и гротескной ухмылкой.

В ГУВД отмечают, что победить Momo можно так: «Мессенджер надо настроить на принятие вызовов только от находящихся в списке контактов. В WhatsApp такой опции нет, но если Momo появится в вашем списке контактов, то ее можно сразу заблокировать».

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