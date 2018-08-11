19:42 11 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Международный фестиваль кулинаров в Турции

Узбекские повара продемонстрировали свой талант на фестивале в Турции

© Foto : Пресс-служба центра национальной кулинарии Азербайджана
Общество
Получить короткую ссылку
7310

Повара из Узбекистана сумели поразить строгое жюри и завоевать третье место на соревновании, в котором принимали участие сильнейшие шеф-повара из 18 стран.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Узбекистанские кулинары продемонстрировали свой талант на Международном фестивале кулинаров в Турции, сообщает Sputnik Азербайджан.

Как рассказал генеральный директор Центра национальной кулинарии Азербайджана, президент Национальной ассоциации кулинаров, профессор Таир Амирасланов, фестиваль начался парадом кулинаров, а затем гостям были представлены блюда, приготовленные участниками.

Фестиваль Taste of Moscow
Sputnik / Антон Курилкин
Узбекский вкус Москвы, или Новые открытия в плове

Каждый участник по правилам соревнования получил черный ящик с продуктами, из которых следовало приготовить три блюда в течение 20 минут. Каждое из них оценивалось по 100-бальной шкале.

Команда Ассоциации поваров Узбекистана во главе мастер-шефа Международного центра узбекского кулинарного искусства Ахмада Хамдамова достойно представила страну и завоевала третье место.

Первое место досталось представителям Азербайджана, второе кулинарам из Малайзии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • График роста
    Большие надежды

    Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.

  • Встреча глав МИД Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова (7 июня 2018). Москвa
    "Все в порядке"

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина не далеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • График роста
    Большие надежды

    Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Руины Олимпиады-2008 в Пекине
Заброшенные объекты и мусор: что осталось после Олимпиады-2008 в Пекине
Девушки показали мастерство управления КамАЗом и УАЗом
Дадут фору любому мужчине: девушки показали крутые виражи на КамАЗе и УАЗе
Финансовые итоги полугодия в Узбекистане
Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054