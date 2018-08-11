Узбекские повара продемонстрировали свой талант на фестивале в Турции

Повара из Узбекистана сумели поразить строгое жюри и завоевать третье место на соревновании, в котором принимали участие сильнейшие шеф-повара из 18 стран.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Узбекистанские кулинары продемонстрировали свой талант на Международном фестивале кулинаров в Турции, сообщает Sputnik Азербайджан.

Как рассказал генеральный директор Центра национальной кулинарии Азербайджана, президент Национальной ассоциации кулинаров, профессор Таир Амирасланов, фестиваль начался парадом кулинаров, а затем гостям были представлены блюда, приготовленные участниками.

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Каждый участник по правилам соревнования получил черный ящик с продуктами, из которых следовало приготовить три блюда в течение 20 минут. Каждое из них оценивалось по 100-бальной шкале.

Команда Ассоциации поваров Узбекистана во главе мастер-шефа Международного центра узбекского кулинарного искусства Ахмада Хамдамова достойно представила страну и завоевала третье место.

Первое место досталось представителям Азербайджана, второе кулинарам из Малайзии.