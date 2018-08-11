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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Шойгу посетил экспозицию Узбекистана в "Доме дружбы" в подмосковном Алабино

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (40)
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Особо министра обороны России заинтересовала складная деревянная подставка для книг из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Перед началом финального заезда "Танкового биатлона" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил "Дом дружбы" на полигоне Алабино, где развернуты национальные экспозиции о быте, истории и культуре стран-участниц АрМИ-2018, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр игр.

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Шойгу поиграл на музыкальных инструментах Мьянмы, Уганды и Иордании. Также его угостили традиционным китайским чаем, кыргызской минеральной водой и восточными сладостями. Особо министра обороны заинтересовала складная деревянная подставка для книг из Узбекистана, сирийские изделия народных промыслов и медная посуда из Египта.

Участники АрМИ-2018 в день открытия игр разместили в "Доме Дружбы" в Алабино экспозиции о своем быте, истории и культуре. Свои экспозиции представили 18 стран. Ежедневно в "Доме дружбы" проводились концерты национальных коллективов, лекции, выставки и иные мероприятия для гостей АрМИ-2018.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (40)
Теги:
Узбекистан, Сергей Шойгу, Россия



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