Шойгу посетил экспозицию Узбекистана в "Доме дружбы" в подмосковном Алабино

ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Перед началом финального заезда "Танкового биатлона" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил "Дом дружбы" на полигоне Алабино, где развернуты национальные экспозиции о быте, истории и культуре стран-участниц АрМИ-2018, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр игр.

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Шойгу поиграл на музыкальных инструментах Мьянмы, Уганды и Иордании. Также его угостили традиционным китайским чаем, кыргызской минеральной водой и восточными сладостями. Особо министра обороны заинтересовала складная деревянная подставка для книг из Узбекистана, сирийские изделия народных промыслов и медная посуда из Египта.

Участники АрМИ-2018 в день открытия игр разместили в "Доме Дружбы" в Алабино экспозиции о своем быте, истории и культуре. Свои экспозиции представили 18 стран. Ежедневно в "Доме дружбы" проводились концерты национальных коллективов, лекции, выставки и иные мероприятия для гостей АрМИ-2018.