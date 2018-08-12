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Мавзолей Имам аль-Бухари

Узбекистана примет участие в Международном форуме древних городов

© Официальный сайт комплекса Имам аль-Бухари
Общество
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Первый Международный форум древних городов соберет в Рязани представителей 40 городов мира.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Более 1,5 тысячи туристов и представители свыше 40 городов мира, основанных более 500 лет назад, приедут в Рязань на I Международный форум древних городов.

Первый Международный форум древних городов пройдет в Рязани с 12 по 19 августа, сообщает РИА Новости.

Цели форума - консолидация сообщества вокруг идеи сохранения и развития древних городов, развитие межнационального и межкультурного взаимодействия.

Форум впервые станет площадкой, на которой в режиме нон-стоп будут обсуждаться проблемы древних городов.

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Для участия в форуме заявились более 40 древних городов, в числе которых населенные пункты Германии, Болгарии, Испании, Италии, Греции, Узбекистана, Франции, Белоруссии, Турции, Эстонии, Армении, Сербии. От российских городов будут делегации Москвы, Владимира, Калуги, Тулы, Твери, Керчи, Ярославля, Рязани, Касимова, Пронска, Ряжска и других.

Программа форума будет состоять из двух частей: деловой (Школа древних городов для специалистов и увлеченных) и культурной (Фестиваль для горожан и гостей города), уточнил региональный министр.

Делегация из Узбекистана примет также участие в международной конференции "Историко-культурное наследие - гарант устойчивого развития древних городов" и в гастрономической программе форума.

Завершится форум шествием древних городов, во время которого улицы Рязани превратятся в импровизированную реку, по которой пройдут символичные парусные суда разных стран мира - участников форума, чтобы причалить у стен Рязанского кремля. Завершится форум гала-концертом городов-участников.




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