Как похудеть на рабочем месте – советы ученых

Специалисты советуют сменить сидячее место на работе на "стоячее", что позволит похудеть примерно на 2,5 килограмма в год. Однако у женщин разница между сидячим и "стоячим" образом работы меньше, чем у мужчин

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Офисным работникам для сброса веса на рабочем месте без каких-либо специальных диет и прочего достаточно стоять на ногах около шести часов.

К такому выводу пришли американские ученые, пишет European Journal of Preventive Cardiology.

Результат достигается благодаря изменению расхода энергии организма – стоя на ногах час в среднем можно потерять девять калорий.

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Отметим, однако, что у женщин разница между сидячим и стоячим образом работы меньше, чем у мужчин: за час у них тратится только шесть калорий, в то время как у представителей сильного пола – 11,4.

В документе указываются дополнительные преимущества "стоячей" работы. Так, когда человек находится в вертикальном положении, у него активны дополнительные группы мышц — это не только способствует потере лишних калорий, но и снижает риск сердечного приступа, инсульта и диабета.

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