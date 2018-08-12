Узбекистанцы установили рекорд на АрМИ-2018

Всего на Армейских международных играх – 2018 было установлено свыше 10 рекордов.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Более десяти рекордов установили команды на АрМИ-2018, сообщили журналистам в субботу в пресс-центре игр.

Прекрасные результаты показали военнослужащие из Узбекистана. В конкурсе "Отличники войсковой подготовки" они выполнили норматив по надеванию противогаза в составе разведгруппы за 3,3 секунды, перекрыв действующий норматив в два раза.

Кроме того, на конкурсе "Танковый биатлон" в ходе этапа "Индивидуальная гонка" экипаж команды России на танке Т-72Б3 установил рекорд скорости – 77 километров в час.

Sputnik / Антон Курилкин Узбекские разведчики вошли в тройку лучших на АрМИ-2018

На конкурсе "Суворовский натиск" установлен другой рекорд скорости – второй экипаж КНР занял первое место в индивидуальной гонке с результатом почти в 16 минут 53 секунды, улучшив результат прошлого года на 30 секунд.

Сообщается, что во время конкурса "Инженерная формула" пилоты сборной России впервые за время проведения АрМИ выполнили упражнения без единого штрафного балла, безупречно преодолев 12 препятствий.

"Это позволило в 2,5 раза перевыполнить нормативы по боевой подготовке", - сообщили в пресс-службе.

Генерал-майор Марусин: Ташкент — город моей молодости и единственной любви >>>

Команда Ирана в конкурсе "Глубина" набрала на играх максимальное количество баллов - 1000 - в выполнении упражнений водной полосы препятствий, спасении на воде и оказании первой медпомощи утопающему.

Узбекистан занял второе место на конкурсе артиллеристов на АрМИ-2018 >>>