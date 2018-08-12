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Рейтинг самых влиятельных женщин в истории опубликовал BBC History Magazine

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Общество
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В списке издания – Дева Мария, принцесса Диана, Маргарет Тэтчер, мать Тереза и много других узнаваемых имен.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Издание BBC History Magazine опубликовало рейтинг женщин, наиболее повлиявших на мировую историю.

Первое место заняла учёная-экспериментатор в области физики и химии Мария Кюри-Склодовская (1867–1934).

"Она была первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии по физике, первой женщиной, ставшей профессором Парижского университета, и первым человеком — именно человеком, а не только женщиной! — завоевавшим вторую Нобелевскую премию", - говорится в статье.

На второй строчке оказалась Роза Паркс (1913–2005) - основательница движения за права чернокожих в США.

График роста
© Flickr / Day Donaldson
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Третье место досталось Эммелин Панкхёрст (1858–1928)- британская общественная и политическая деятельница, борец за права женщин, лидер британского движения суфражисток, сыграла важную роль в борьбе за избирательные права женщин.

Отметим также, что в список попала бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер (шестое место), любимица миллионов принцесса Диана (15 место), английская писательница, автор романа "Гордость и предубеждение" Джейн Остин (13 место).

Католическая монахиня, известная во всем мире как мать Тереза, замкнула первую 20-ку списка. А величайшая из христианских святых Дева Мария заняла 12 строчку списка.

Список был составлен на основе мнений экспертов в десяти различных областях человеческой деятельности.

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