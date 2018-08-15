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В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Обрушение моста в Генуе
Двухдневный траур: в Генуе обрушился автомобильный мост
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

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