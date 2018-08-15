На сессии будут подведены итоги деятельности рабочей группы по разработке "Словаря современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии, геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли".
Совместно с Центром экономических исследований будут разработаны концепции, стратегии, программы и планы по развитию ИКТ, цифровизации экономики, созданию общества знаний.
Ночные заведения Ташкента будут закрываться после 23 часов, СМИ связывают эту меру с инцидентом в клубе "Аурум 898".
Как и во время других священных праздников, узбекистанцев ждут три выходных дня.
Группа преподавателей Ташкентского государственного экономического университета отправилась Москву для повышения квалификации.
На эту должность назначен экс-заместитель директора Центра научно-технических и маркетинговых исследований UNICON.UZ Музаффар Джалолов.
Речь идет об ограничении продажи алкоголя населению после 21:00, а в заведениях общепита – после 22:00.
Власти Ташкента принимают программу повышения безопасности на дорогах.