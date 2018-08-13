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Водителей в Ташкенте обяжут снижать скорость до 30 км/ч в людных местах

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (34)
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Власти Ташкента принимают программу повышения безопасности на дорогах.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Ташкенте впервые планируется принять территориальную программу обеспечения безопасности дорожного движения.

С соответствующей инициативой выступил и. о. хокима столицы Джахонгир Артыкходжаев, сообщает пресс-служба хокимията.

Обсуждение программы состоялось в пятницу, 10 августа. Во встрече приняли участие представители столичной администрации, УБДД ГУВД и Департамента по установке и эксплуатации системы управления дорожным движением хокимията.

Одной из главных мер безопасности станет снижение разрешенной скорости движения автомобилей перед наземными пешеходными переходами у социальных объектов (школы, детсады, институты, поликлиники, больницы) и мест массового скопления людей (парки, торгово-развлекательные центры, рынки, театры, стадионы, концертные залы, мечети, церкви, места проведения свадебных торжеств, бизнес-центры, супермаркеты).

При наличии трех и более полос для движения по каждой из сторон водителей обяжут сбавлять скорость до 50 км/ч, при наличии одной-двух полос - до 30 км/ч.

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Пресс-служба Шавката Мирзиёева
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Предлагается проверить и при необходимости заменить дорожные знаки у всех социальных объектов. Перед тоннелями, мостами, путепроводами, эстакадами и участками с круговым движением будут установлены предварительные указатели направления. На всех наземных пешеходных переходах, где число полос превышает две по каждой стороне движения, установят светофоры. Все городские пешеходные светофоры будут поэтапно заменены на светофоры с таймером обратного отсчета.

На перекрестках с интенсивным движением и дорогах с тремя и более полосами будут установлены знаки, а также нанесена дорожная разметка, позволяющие беспрепятственно повернуть направо из крайней правой полосы. В первую очередь это коснется участков, где отсутствуют наземные пешеходные переходы.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (34)



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