Абдулла Арипов распорядился ограничить продажу алкоголя после 21:00

Речь идет об ограничении продажи алкоголя населению после 21:00, а в заведениях общепита – после 22:00.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Узбекистане готовится законопроект, который ограничит продажу алкогольной продукции в вечернее время.

В субботу, 11 августа, премьер-министр республики Абдулла Арипов на селекторном совещании выступил с поручением ввести ограничение по времени на продажу спиртных напитков, сообщает Kun.uz.

В частности, речь идет об ограничении продажи алкоголя населению после 21:00, а в заведениях общепита – после 22:00.

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"В случае, если предприниматель не выполнит поручение, то на основании законодательства будет аннулирована лицензия, предоставляющая ему право на продажу алкогольной продукции, а правонарушитель ответит по всей строгости закона", – цитирует издание слова премьера.

Напомним, с 1 июля в Узбекистане начали продавать алкоголь в крупных магазинах и на рынках. В список площадок, где разрешена реализация алкогольной продукции, вошли крупные торговые точки площадью свыше 100 квадратных метров, в том числе дехканские, а также ярмарочные торговые павильоны.

Также с августа производители получили право открывать фирменные магазины или продавать алкоголь другим юридическим лицам.