Кто будет исполнять обязанности ректора Университета Инха в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Исполняющим обязанности ректора Университета Инха в Ташкенте назначен Музаффар Джалолов, сообщает портал "Народное слово".
До этого он работал заместителем директора Центра научно-технических и маркетинговых исследований UNICON.UZ.
Музаффар Джалолов родился в 1986 году в Ташкенте, в 2007 году получил диплом Ташкентского университета информационных технологий, затем – степень магистра в южнокорейском университета Ённам.
Бывший ректор университета Сарвар Бабахождаев, в свою очередь, получил пост заместителя министра народного образования.
Университет Инха в Ташкенте был создан в 2014 году указом президента в целях дальнейшего совершенствования подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Он сотрудничает с корейским университетом, обучение студентов ведется на английском языке по очной форме с учетом государственных образовательных стандартов Узбекистана.