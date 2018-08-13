Кто будет исполнять обязанности ректора Университета Инха в Ташкенте

На эту должность назначен экс-заместитель директора Центра научно-технических и маркетинговых исследований UNICON.UZ Музаффар Джалолов.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Исполняющим обязанности ректора Университета Инха в Ташкенте назначен Музаффар Джалолов, сообщает портал "Народное слово".

До этого он работал заместителем директора Центра научно-технических и маркетинговых исследований UNICON.UZ.

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Музаффар Джалолов родился в 1986 году в Ташкенте, в 2007 году получил диплом Ташкентского университета информационных технологий, затем – степень магистра в южнокорейском университета Ённам.

Бывший ректор университета Сарвар Бабахождаев, в свою очередь, получил пост заместителя министра народного образования.

Университет Инха в Ташкенте был создан в 2014 году указом президента в целях дальнейшего совершенствования подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Он сотрудничает с корейским университетом, обучение студентов ведется на английском языке по очной форме с учетом государственных образовательных стандартов Узбекистана.