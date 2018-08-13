Преподаватели ТГЭУ повышают квалификацию в главном вузе России

ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Сотрудники Ташкентского государственного экономического университета в рамках проекта по международному сотрудничеству проходят обучение в Московском государственном университете, сообщает пресс-служба министерства образования республики.

В соответствии с соглашением, подписанным с МГУ, с 5 августа по 19 августа в общей сложности пятнадцать профессоров и преподавателей пройдут обучение методам и инструментам моделирования социально-экономических преобразований, а также улучшат свои навыки в области расчетов и прогнозирования перспективных показателей.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров МИД Узбекистана и делегация МГИМО обсудили совместные проекты

Следует отметить, что эта деятельность по международному сотрудничеству реализует выполнение задач, обозначенных президентом Республики Узбекистан в его постановлении от 5 июня 2018 года, целью которых является обеспечение высокого уровня профессионализма и современных знаний профессоров и преподавателей.