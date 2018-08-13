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Всем спать: ночные клубы Ташкента будут закрываться в 23:00

CC0 / Pixabay
Общество
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Ранее премьер-министр республики Абдулла Арипов поручил ввести ограничение по времени на продажу спиртных напитков в Ташкенте. В частности, речь идет об ограничении продажи алкоголя населению после 21:00, а в заведениях общепита – после 22:00.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Ночные заведения Ташкента будут закрываться после 23 часов, сообщает UzNews.uz.

Как указывает издание, эту информацию подтвердило руководство нескольких столичных заведений: The Time, SMI-bar, Cinzano, "7 пятниц", One More.

Скорее всего, данная мера связана с недавним инцидентом в ночном клубе "Аурум 898", когда во время потасовки был убит чемпион Узбекистана по ММА.

кулак, архивное фото
© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Сети обнародовано видео драки, в которой погиб боец ММА Джамшид Кенжаев

Однако официальные ведомства пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа чемпион Узбекистана по ММА Джамшид Кенжаев пытался пронести нож в клуб "Аурум 898" в Юнусабадском районе. Охранник отказался его пропускать, в ответ боец нанес ему удар в области живота. Завязалась драка.

Чемпион получил множественные телесные повреждения и от полученных травм скончался в больнице.

Правоохранительные органы арестовали троих работников заведения – 24-летнего Саидазима К., 29-летнего Шодали К. и 26-летнего Жаганхира Я. Еще двое охранников находятся в больнице с ножевыми ранениями.

Прокуратура Ташкента возбудила дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана. Расследование продолжается.

Абдулла Арипов распорядился ограничить продажу алкоголя после 21:00 >>>




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