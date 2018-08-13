"Электронное правительство" займется развитием проекта "умный город"

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Центр "Электронное правительство" и Центр экономических исследований будут проводить исследования для развития ИКТ.Центр развития системы "Электронное правительство" и Центр экономических исследований подписали Меморандум о сотрудничестве. Согласно документу стороны будут проводить анализ и прогнозирование развития сферы ИКТ и системы "Электронное правительство". Также будут разработаны концепции, стратегии, программы и планы по развитию ИКТ, цифровизации экономики, созданию общества знаний.
Кроме того, Центры займутся совершенствованием проекта "умный город", инновационной инфраструктуре.