В Ташкенте обсудят инновации в области геодезии, картографии и кадастра

На сессии будут подведены итоги деятельности рабочей группы по разработке "Словаря современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии, геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли".

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Ташкенте состоится юбилейная 40-я сессия Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли с 13 по 16 августа 2018 года.

Члены Межгосударственного совета обсудят ход выполнения принятых ими ранее решений, мероприятий по реализации Пилотного проекта по инфраструктуре пространственных данных и задач, реализуемых в рамках Рабочей группы по системам координат и высот, передает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

В ходе сессии будет рассмотрен вопрос об актуализации Электронного бюллетеня изменений географических названий государств-участников СНГ, подведены итоги деятельности Рабочей группы по разработке "Словаря современных терминов, применяемых в сфере геодезии, картографии, геоинформационных систем, кадастра и дистанционного зондирования Земли".

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Планируется также обсудить результаты работы базовой организации СНГ - Московского государственного университета геодезии и картографии (в том числе в направлении использования дистанционных технологий для повышения квалификации и переподготовки специалистов государств-участников СНГ) и деятельности Рабочей группы в сфере управления геопространственной информацией.

Члены Межгоссовета обменяются мнениями о лучших инновациях в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, изберут Председателя Совета на очередной срок и наметят дату и место своей следующей встречи.