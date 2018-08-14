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Всенародный хашар в Узбекистане. (Бухара)

Хашар перед Днем независимости пройдет 18-19 августа

© Flickr / Aleksandr Zykov
Общество
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В ближайшие выходные жители республики примут участие в благоустройстве махаллей, социальных учреждений, парков и скверов.

ТАШКЕНТ - 13 авг, Sputnik. В преддверии празднования Дня независимости республики всенародный хашар пройдет 18-19 августа в городах и районах Узбекистана, об этом на видеоселекторном совещании заявил премьер-министр Абдулла Арипов.

Ранее август был объявлен месяцем благоустройства и озеленения. Постановлением кабинета министров утверждена рабочая группа по организации общегосударственного мероприятия.

В ходе хашара планируется навести порядок на территориях вокруг многоэтажных и частных домов, на детских площадках, дорогах и тротуарах.

Также на банковские счета республиканского благотворительного фонда "Махалля" Республики Узбекистан работники различных министерств и ведомств переведут добровольные пожертвования в сумме однодневного заработка.

Сотрудники ГУВД г. Ташкента провели хашар в домах людей с ограниченными возможностями
© ГУВД г. Ташкента
Сотрудники ГУВД Ташкента помогают озеленять дворы и строить велодорожки
Средства, собранные общественным фондом "Махалля", будут направлены на реализацию мер, предусмотренных государственной программой "Эффективное предпринимательство, поддержка инновационных идей и технологий", предоставление материальной и моральной поддержки пенсионерам, улучшение материально-технической базы кенгашей.

Отметим, согласно соответствующему постановлению кабинета министров Узбекистана, субботники проводятся только по решению президента или правительства, исключительно на добровольной основе. Правительство также поручило госорганам принять меры по предупреждению и полному искоренению принудительного труда во всех сферах жизнедеятельности человека.

 

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Теги:
хашар, Узбекистан



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  • Вертолет Ми-8АМТШ, архивное фото
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    Причиной жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане, в результате которой погибли трое россиян, могли стать сильный ветер и плохая видимость, считают спасатели.

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