Хашар перед Днем независимости пройдет 18-19 августа

ТАШКЕНТ - 13 авг, Sputnik. В преддверии празднования Дня независимости республики всенародный хашар пройдет 18-19 августа в городах и районах Узбекистана, об этом на видеоселекторном совещании заявил премьер-министр Абдулла Арипов.
Ранее август был объявлен месяцем благоустройства и озеленения. Постановлением кабинета министров утверждена рабочая группа по организации общегосударственного мероприятия.
В ходе хашара планируется навести порядок на территориях вокруг многоэтажных и частных домов, на детских площадках, дорогах и тротуарах.
Также на банковские счета республиканского благотворительного фонда "Махалля" Республики Узбекистан работники различных министерств и ведомств переведут добровольные пожертвования в сумме однодневного заработка.
Отметим, согласно соответствующему постановлению кабинета министров Узбекистана, субботники проводятся только по решению президента или правительства, исключительно на добровольной основе. Правительство также поручило госорганам принять меры по предупреждению и полному искоренению принудительного труда во всех сферах жизнедеятельности человека.