Хашар перед Днем независимости пройдет 18-19 августа

В ближайшие выходные жители республики примут участие в благоустройстве махаллей, социальных учреждений, парков и скверов.

ТАШКЕНТ - 13 авг, Sputnik. В преддверии празднования Дня независимости республики всенародный хашар пройдет 18-19 августа в городах и районах Узбекистана, об этом на видеоселекторном совещании заявил премьер-министр Абдулла Арипов.

Ранее август был объявлен месяцем благоустройства и озеленения. Постановлением кабинета министров утверждена рабочая группа по организации общегосударственного мероприятия.

В ходе хашара планируется навести порядок на территориях вокруг многоэтажных и частных домов, на детских площадках, дорогах и тротуарах.

Также на банковские счета республиканского благотворительного фонда "Махалля" Республики Узбекистан работники различных министерств и ведомств переведут добровольные пожертвования в сумме однодневного заработка.

Средства, собранные общественным фондом "Махалля", будут направлены на реализацию мер, предусмотренных государственной программой "Эффективное предпринимательство, поддержка инновационных идей и технологий", предоставление материальной и моральной поддержки пенсионерам, улучшение материально-технической базы кенгашей.

Отметим, согласно соответствующему постановлению кабинета министров Узбекистана, субботники проводятся только по решению президента или правительства, исключительно на добровольной основе. Правительство также поручило госорганам принять меры по предупреждению и полному искоренению принудительного труда во всех сферах жизнедеятельности человека.