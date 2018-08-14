Ташкентский технический университет открывает филиал в Коканде

Филиал будет готовить высококвалифицированных специалистов для отечественной промышленности, транспорта и строительной отрасли.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Коканде планируется открытие филиала Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова. Соответствующий проект постановления разработан Министерством высшего и среднего специального образования республики. Общественное обсуждение документа заканчивается 25 августа 2018 года.

© Flickr / Aleksandr Zykov Стало известно, сколько заплатят суперконтрактники в узбекских вузах

Вуз откроет свои двери для 125 будущих студентов и будет осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов для предприятий отрасли. Обучение предусмотрено по пяти направлениям, среди которых электроника и приборостроение, электромеханика и электротехнологии, электротехника и технология производства электронной аппаратуры.

По условиям проекта, абитуриенты, не прошедшие конкурс на бюджетное обучение, но набравшие не менее 30% от самого высокого результата, будут приняты в вуз на контрактной основе. В документе уточняется, что абитуриент должен быть жителем Ферганской области и иметь там постоянную регистрацию.

Также сообщается, что филиалу будет передано здание Кокандского профессионального колледжа строительства и экономики.