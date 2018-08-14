Узбекско-израильская школа высоких технологий открывается в Ташкенте

Национальный университет Узбекистана совместно с Холонским институтом технологий объявил о начале приема заявок на бакалавриатуру узбекско-израильского факультета.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. При Национальном университете Узбекистана будет создан узбекско-израильский факультет высоких технологий, сообщает пресс-служба Минобра республики.

На факультете планируется подготовка бакалавров, магистров, аспирантов в области инженерной математики, компьютерных наук, технологического менеджмента.

Преподавание будет вестись на узбекском, русском и английском языках.

В этом учебном году на обучение планируется принять около ста студентов.

Для подготовки специалистов в этой области приглашены лучшие преподаватели и доктора наук НУУ и Холонского техниона. Самые мотивированные и успешные студенты будут направляться на краткосрочное обучение в израильском вузе.

Как отмечается, особое внимание будет уделяться вычислительному моделированию и экспериментальным исследованиям на уникальном оборудовании, которое имеется в новой современной лаборатории Национального университета Узбекистана.

Выпускники смогут одновременно получать дипломы бакалавра и магистра как НУУ, так и ХИТ. В будущем это позволит окончившим факультет специалистам быть востребованными не только в республике, но и в Израиле.