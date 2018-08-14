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Спасатель в Узбекистане

Узбекские и таджикские спасатели обсудят риски при прорыве плотин в горах

© Фото: МЧС Республики Узбекистан
Общество
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Делегация МЧС Узбекистана во главе с первым заместителем министра Абдуллой Кулдашевым примет участие в совместной коллегии с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана 14-15 августа.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Спасатели Узбекистана и Таджикистана проведут совместные встречи в Душанбе 14-15 августа по вопросам сотрудничества в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского МЧС.

Стороны, в частности, обсудят риски при возможном прорыве плотин в горах.

Делегация МЧС Узбекистана во главе с первым заместителем министра Абдуллой Кулдашевым примет участие в совместной коллегии с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана 14-15 августа.

"В рамках визита планируется обсуждение приоритетных направлений сотрудничества в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в рамках визита также состоится круглый стол на тему "Состояние высокогорных прорывоопасных озер и риски возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прорывом плотин высокогорных озер", с участием представителей двух ведомств, академий наук, гидрометеорологических служб двух стран.

Строительство ГЭС
© Sputnik / Игорь Агеенко
Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане

Правительства двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 9 марта в ходе визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, напомнили в МЧС.

По итогам визита главы двух стран подписали совместное заявление, в котором было указано, что Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС с учетом соблюдения всех международных норм.

В конце октября 2016 года Таджикистан приступил к строительству плотины для Рогунской ГЭС, которая по плану будет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии.




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