Новые деревья, парковка и чистота: как прошел хашар в Ташкенте

В Шайхантахурском районе обновили фасады домов, посадили цветы, построили комплекс для проведения семейных торжеств, детскую игровую площадку и стоянку для автомобилей.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В Шайхантахурском районе прошел хашар, организованный в рамках программы "Обод махалла".

В нем приняли участие представители хокимията, прокуратуры, налоговой инспекции и ГУВД Ташкента.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров По программе "Обод махалля" в Ташкенте отремонтировали дороги и крыши

В центре района были проведены работы по санитарной обработке зеленых насаждений, освобождению здоровых стволов от сухих ветвей. Добровольцы также очистили территорию от мусора, убрали незаконно установленные преграды на внутриквартальных улицах, преграждающие заезд спецтранспорту экстренных служб. Привели в порядок территорию, прилегающую к средней общеобразовательной школе № 19.

На бывшем пустыре, куда некоторые нечистоплотные граждане бросали мусор, строится новое многоэтажное здание. Возле каждого многоквартирного дома планируется построить современные детские игровые площадки.

© Flickr / Aleksandr Zykov Хашар перед Днем независимости пройдет 18-19 августа

Жильцы многоквартирного дома № 31 жаловались на проблемы с крышей. После проверки эта проблема была решена.

Для жителей махалли "Шарк новза" обновили фасады домов, посадили цветы, построили компактные здания для махаллинского актива, комплекс для проведения семейных торжеств, детскую игровую площадку и стоянку для автомобилей.

На месте старых гаражей построена современная автостоянка. Машины, которые блокировали проезд к жилым домам, получили место для парковки. Созданы удобства не только для владельцев автомобилей, живущих здесь, но и для водителей, проезжающих через махаллю "Маннон Уйгур". Благоустроены дороги - заасфальтировали в общей сложности 23 улицы.