13:22 14 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Жители Шайхантахурского района обрубают старые ветки деревьев. Власти Узбекистана организуют хашары два раза в год — перед праздником Навруз и Днем независимости республики.

Новые деревья, парковка и чистота: как прошел хашар в Ташкенте

Стрингер
Общество
Получить короткую ссылку
60 0 0

В Шайхантахурском районе обновили фасады домов, посадили цветы, построили комплекс для проведения семейных торжеств, детскую игровую площадку и стоянку для автомобилей.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В Шайхантахурском районе прошел хашар, организованный в рамках программы "Обод махалла".

В нем приняли участие представители хокимията, прокуратуры, налоговой инспекции и ГУВД Ташкента.

Автомобильная дорога в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По программе "Обод махалля" в Ташкенте отремонтировали дороги и крыши
В центре района были проведены работы по санитарной обработке зеленых насаждений, освобождению здоровых стволов от сухих ветвей. Добровольцы также очистили территорию от мусора, убрали незаконно установленные преграды на внутриквартальных улицах, преграждающие заезд спецтранспорту экстренных служб. Привели в порядок территорию, прилегающую к средней общеобразовательной школе № 19.

На бывшем пустыре, куда некоторые нечистоплотные граждане бросали мусор, строится новое многоэтажное здание. Возле каждого многоквартирного дома планируется построить современные детские игровые площадки.

Всенародный хашар в Узбекистане. (Бухара)
© Flickr / Aleksandr Zykov
Хашар перед Днем независимости пройдет 18-19 августа
Жильцы многоквартирного дома № 31 жаловались на проблемы с крышей. После проверки эта проблема была решена.

Для жителей махалли "Шарк новза" обновили фасады домов, посадили цветы, построили компактные здания для махаллинского актива, комплекс для проведения семейных торжеств, детскую игровую площадку и стоянку для автомобилей.

На месте старых гаражей построена современная автостоянка. Машины, которые блокировали проезд к жилым домам, получили место для парковки. Созданы удобства не только для владельцев автомобилей, живущих здесь, но и для водителей, проезжающих через махаллю "Маннон Уйгур". Благоустроены дороги - заасфальтировали в общей сложности 23 улицы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Китайские танки принимают участие в военном параде, архивное фото
    Китайцы идут!

    Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая на территории республики – ранее в соцсетях появилось видео эшелона, перевозящего боевую технику.

  • Логотип всемирных игр кочевников и флаг Кыргызстана. Архивное фото
    ВИК вам!

    Право на организацию следующих, четвертых, Всемирных игр кочевников (ВИК) передадут другому государству – все предыдущие проходили в Кыргызстане.

  • Вертолет Ми-8АМТШ, архивное фото
    Причины трагедии

    Причиной жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане, в результате которой погибли трое россиян, могли стать сильный ветер и плохая видимость, считают спасатели.

  • Официант, фото из архива
    Обед не впрок

    После посещения известного бакинского ресторана с симптомами отравления в больницы попали 13 человек, в том числе трое детей.

  • Оружие, изъятое у стрелка на Березине
    Ты зачем стрелял?

    Пьяный мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья по отдыхающим на берегу реки Березины.

  • Евгений Князев
    Работа не закончена

    Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев отозвался о молодых артистах из Абхазии, которые завершили свое обучение в "Щуке".

  • Девушка опрыскивается во время сильной жары.
    Как в Африке

    Молдавские метеорологи объявили "желтый код" метеоопасности в некоторых районах республики - жара не собирается отступать.

  • Первичные отстойники открытого типа на территории очистных сооружений
    Слишком грязно

    ЕС грозит Эстонии штрафом за недостаточную очистку канализации – ранее на модернизацию системы из еврофондов было выделено 770 миллионов евро.

  • Дмитрий Медоев
    Под крылом самолета

    Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев рассказал об истории появления в его родовом селе памятника из крыла сбитого российского штурмовика.

  • Китайские танки принимают участие в военном параде, архивное фото
    Китайцы идут!

    Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая на территории республики – ранее в соцсетях появилось видео эшелона, перевозящего боевую технику.

  • Логотип всемирных игр кочевников и флаг Кыргызстана. Архивное фото
    ВИК вам!

    Право на организацию следующих, четвертых, Всемирных игр кочевников (ВИК) передадут другому государству – все предыдущие проходили в Кыргызстане.

  • Вертолет Ми-8АМТШ, архивное фото
    Причины трагедии

    Причиной жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане, в результате которой погибли трое россиян, могли стать сильный ветер и плохая видимость, считают спасатели.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина фотографирует круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке.
Круизный гигант: во Владивосток прибыл суперлайнер MSC Splendida
В США спасли девушку в свадебном платье из тонущего автомобиля
Очевидцы сняли на видео спасение невесты из тонущего авто
Узбекистан на АрМИ-2018
Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054