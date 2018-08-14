Новые деревья, парковка и чистота: как прошел хашар в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В Шайхантахурском районе прошел хашар, организованный в рамках программы "Обод махалла".
В нем приняли участие представители хокимията, прокуратуры, налоговой инспекции и ГУВД Ташкента.
На бывшем пустыре, куда некоторые нечистоплотные граждане бросали мусор, строится новое многоэтажное здание. Возле каждого многоквартирного дома планируется построить современные детские игровые площадки.
Для жителей махалли "Шарк новза" обновили фасады домов, посадили цветы, построили компактные здания для махаллинского актива, комплекс для проведения семейных торжеств, детскую игровую площадку и стоянку для автомобилей.
На месте старых гаражей построена современная автостоянка. Машины, которые блокировали проезд к жилым домам, получили место для парковки. Созданы удобства не только для владельцев автомобилей, живущих здесь, но и для водителей, проезжающих через махаллю "Маннон Уйгур". Благоустроены дороги - заасфальтировали в общей сложности 23 улицы.