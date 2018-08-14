В Ташкенте временно закрыли часть улицы Фуркат

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В Ташкенте с 12:00 до 17:00 перекрыли часть улицы Фуркат от съезда на Бунёдкор до заезда на улицу Навои, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Это верхний путь вдоль строящегося Международного делового центра Tashkent City, там проводят ремонтные работы.

Пресс-служба Шавката Мирзиёева Шавкат Мирзиёев открыл в Ташкенте новый мост

Tashkent City – крупнейший в столице проект, строительство с привлечением зарубежных инвесторов рассчитано на ближайшие 4 года. МДЦ будет располагаться в центре города и включит в себя конгресс-холл с гостиницей и жилыми зданиями, а также подземные парковки, детский сад, школы, СПА-центры, торговый и финансовый центры.

Также там планируется построить пешеходную улицу, которая будет окружена малоэтажными зданиями. Сердцем проекта станет зеленый парк, его откроют не только для резидентов Tashkent city, но и для всех жителей и гостей Ташкента.