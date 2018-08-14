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Одна из улиц Ташкента

В Ташкенте временно закрыли часть улицы Фуркат

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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48301

Движение приостановлено с 12:00 до 17:00 14 августа, там проводят ремонтные работы.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В Ташкенте с 12:00 до 17:00 перекрыли часть улицы Фуркат от съезда на Бунёдкор до заезда на улицу Навои, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Это верхний путь вдоль строящегося Международного делового центра Tashkent City, там проводят ремонтные работы.

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Пресс-служба Шавката Мирзиёева
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Tashkent City – крупнейший в столице проект, строительство с привлечением зарубежных инвесторов рассчитано на ближайшие 4 года. МДЦ будет располагаться в центре города и включит в себя конгресс-холл с гостиницей и жилыми зданиями, а также подземные парковки, детский сад, школы, СПА-центры, торговый и финансовый центры.

Также там планируется построить пешеходную улицу, которая будет окружена малоэтажными зданиями. Сердцем проекта станет зеленый парк, его откроют не только для резидентов Tashkent city, но и для всех жителей и гостей Ташкента.

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Теги:
ремонт, улица, Ташкент



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