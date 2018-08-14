Учителям к 2019 году дважды повысят зарплату

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по воспитанию молодежи и поднятию системы образования на качественно новый уровень".
Текст постановления размещен на странице заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова. Основные его положения были объявлены на собрании с участием руководителей системы образования, прошедшем 17 июля.
Согласно постановлению, с 1 сентября 2018 года базовая зарплатная ставка учителей начальных классов системы среднего образования повысится в 1,1 раза, учителей старших классов - в 1,24 раза, директоров, их заместителей, работников информационных центров и библиотек - в 1,1 раза.
В итоге сумма платежей, получаемых учителями начальных классов, повысится в среднем на 24-39%, учителями старших классов - на 37-49%, директорами школ, их заместителями, работниками информационных центров и библиотек - на 26%.
Также с 1 сентября 2018 года к каждой школе будут прикреплены психологи в количестве от одного до трех человек, в зависимости от количества учеников. Школьным психологам также повысят заработную плату на 96%.
Учителям будут выдавать льготные ипотечные кредиты сроком до 25 лет и льготные кредиты на покупку автомобилей.
Также в этом указе предусмотрено награждение учеников-отличников средних школ, академических лицеев и других спецшкол золотыми и серебряными медалями начиная с 2018-2019 учебного года.