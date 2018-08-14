Учителям к 2019 году дважды повысят зарплату

Зарплаты учителей высшей категории повысятся в 1,25 раза, первой категории - в 1,2 раза, второй категории - в 1,15 раз, учителям-специалистам - в 1,1 раза, директоров, его заместителей, работников информационных центров и библиотек - в 1,1 раза.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по воспитанию молодежи и поднятию системы образования на качественно новый уровень".

Текст постановления размещен на странице заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова. Основные его положения были объявлены на собрании с участием руководителей системы образования, прошедшем 17 июля.

Одна из целей документа – повышение престижа профессии учителя в обществе.

Согласно постановлению, с 1 сентября 2018 года базовая зарплатная ставка учителей начальных классов системы среднего образования повысится в 1,1 раза, учителей старших классов - в 1,24 раза, директоров, их заместителей, работников информационных центров и библиотек - в 1,1 раза.

С 1 января 2019 года зарплаты учителей высшей категории вырастут в 1,25 раза, первой категории - в 1,2 раза, второй категории - в 1,15 раза, учителей-специалистов - в 1,1 раза, директоров, заместителей, работников информационных центров и библиотек - в 1,1 раза.

В итоге сумма платежей, получаемых учителями начальных классов, повысится в среднем на 24-39%, учителями старших классов - на 37-49%, директорами школ, их заместителями, работниками информационных центров и библиотек - на 26%.

Также с 1 сентября 2018 года к каждой школе будут прикреплены психологи в количестве от одного до трех человек, в зависимости от количества учеников. Школьным психологам также повысят заработную плату на 96%.

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Разрабатывается мера поощрения для педагогов, ученики которых стали победителями республиканских олимпиад. Педагоги смогут получать разовые премии в размере от пяти до 50 минимальных зарплат.

Учителям будут выдавать льготные ипотечные кредиты сроком до 25 лет и льготные кредиты на покупку автомобилей.

Также в этом указе предусмотрено награждение учеников-отличников средних школ, академических лицеев и других спецшкол золотыми и серебряными медалями начиная с 2018-2019 учебного года.